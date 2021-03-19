В Коми мужчину посадили за изнасилование односельчанки

Фото: пресс-службе Следственного комитета

В Троицко-Печорском районе 37-летнего жителя за совершение преступления против половой неприкосновенности односельчанки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В июле 2020 года пьяный фигурант, применив насилие, незаконно проник в квартиру местной жительницы. Угрожая убийством, совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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