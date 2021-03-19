Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Верхней Максаковке обсудили проекты «Народного бюджета», планируемые к реализации в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

Глава Верхней Максаковки Анатолий Меркурьев кратко рассказал о проекте «Народный бюджет» и ознакомил жителей с условиями участия в нем. Жители единогласно поддержали два проекта из четырех предложенных. Первый – обустройство уличного освещения от улице Красноборская, 45 до улице Большая. Второй – благоустройство территории «Центр досуга «Лира», предполагающее асфальтирование площадки перед зданием и выкладку мостков из плитки с его торца.

Далее обсудили вопрос вклада жителей и индивидуальных предпринимателей в реализацию проекта, а также избрали инициативную группу, которая будет информировать население о ходе реализации проектов и контролировать работу.

В Сыктывкаре собрания будут проходить до конца мая 2021 года. Далее состоится муниципальный отбор народных проектов для участия в региональном проекте «Народный бюджет».

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