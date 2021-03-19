Голубков впервые победил во втором этапе Кубка мира

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков впервые одержал победу во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В финском Вуокатти состоялась первая гонка в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Коми представляют два спортсмена. Вместе с Иваном Голубковым на этих соревнованиях выступает наша прославленная чемпионка Паралимпийских игр Мария Иовлева.

В первый день мужчины преодолевали дистанцию в 10 километров, а женщины – 7,5. В мужском забеге Иван Голубков оказался сильнее всех, своего ближайшего конкурента итальянца Джузеппе Ромеле он опередил на девять секунд. Еще один россиянин Александр Давидович занял третье место. Отметим, что победителю он проиграл более 37 секунд.

В женском забеге Мария Иовлева, к сожалению, не смогла попасть на пьедестал. Представительница Коми заняла лишь пятое место. В субботу спортсмены проведут очередную гонку на этапе Кубка мира.

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