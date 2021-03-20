Две жительницы Коми столкнулись с мошенниками, устояла одна

Защита от аферистов проста, поэтому это правило и пропускает мимо ушей каждый второй. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жительница Печоры перечислила аферистам 685 000 рублей, а воркутинке в той же ситуации удалось сберечь деньги.

Жительница Печоры 1965 года рождения недавно потеряла крупную сумму денег. Ей с московского номера телефона позвонил мошенник. Представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается завладеть ее деньгами, поэтому нужно срочно переводить средства на «резервные счета банка».

Восприняв его слова за чистую монету, женщина отправилась в финансовое учреждение, где вначале сняла со счета, а затем через банкомат перевела на счет злоумышленника 535 000 рублей. После этого через терминал сотового оператора она перечислила на счет другой карты еще 150 000 рублей. Средства ушли на три абонентских номера телефонов, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. После этого связь с липовыми банкирами прервалась.

Женщина и ее супруг знали о подобных аферистах, но в момент общения с телефонным собеседником потеряла бдительность. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В тот же день в аналогичной ситуации оказалась 43-летняя воркутинка, которой удалось избежать потери крупной суммы денег. Незнакомец под предлогом предотвращения оформления кредита, пытался путем обмана похитить с ее счета денежные средства в сумме 700 тысяч рублей. Он уже стал запрашивать реквизиты карты. Однако бдительная жительница Заполярья вспомнила, что читала в памятках от полицейских о телефонных обманщиках, и сразу прервала разговор.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

МВД по Республике Коми вновь призывает жителей региона никому не передавать реквизиты банковских карт, не перечислять деньги на так называемые «безопасные резервные» счета и не выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников. Если вам сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших сбережений, нужно сразу класть трубку и звонить непосредственно на горячую линию банка (ее телефоны указаны на оборотной стороне банковской карты), а лучше всего обратиться в финансовое учреждение, призывает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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