Спортшколу «Орбита»» в Сыктывкаре закрывать не будут

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Минспорта Республики Коми опроверг слухи о закрытии «Спортивной школы по плаванию «Орбита»» в Сыктывкаре.

На сегодняшний день в Республике Коми плавание является одним из базовых видов спорта. А «Спортивная школа по плаванию «Орбита»» - один из центров региона по воспитанию спортсменов по этому виду спорта, заверили в ведомстве.

В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми нет планов по ликвидации этого спортивного учреждения или сокращении объемов занимающихся спортсменов. Более того, в Министерстве планируют дальнейшее развитие как самого вида спорта, так и спортивной школы.

«Вся информация в соцсетях, связанная с ликвидацией спортшколы или сокращении числа занимающихся, является не достоверной. Все опасения родителей – напрасны. Образовательный процесс в спортивной школе будет продолжен в прежнем режиме», - пообещал министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов.

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