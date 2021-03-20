Многодетные семьи Коми смогут брать отпуск по новым правилам

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Закон, расширяющий право многодетных родителей на получение ежегодного отпуска в приоритетном порядке в удобное для них время, вступил в силу 20 марта, сообщает «Российская газета».

По новым правилам, льготный отпуск предоставляется сотрудникам с тремя и более детьми до 18 лет, младшему из которых не более 14 лет. Ранее брать отпуск в удобное время разрешалось родителям, если их детям не исполнилось 12 лет.

Напомним, в 2020 году в Коми почти 2000 семей с невысокими доходами получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка. Ранее на нее могли рассчитывать только малоимущие семьи, но с этого года критерий нуждаемости для назначения выплаты расширен.

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