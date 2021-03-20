Житель Коми лишился прав за чужое пьянство

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В столице Коми суд назначил серьезное наказание собственнику автомобиля за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Судом установлено, что 24 декабря 2020 года сыктывкарец передал ключи от машины нетрезвому знакомому. Подсудимый безуспешно пытался доказать, что он отдал их раньше, когда тот был еще трезвый.

Однако судью эти аргументы не убедили. Тем более, на процессе были представлены видеозапись события административного правонарушения, показания свидетелей и другие доказательства по делу.

Постановлением мирового судьи Лесозаводского судебного участка Сыктывкара владелец машины признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. А самое главное – он лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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