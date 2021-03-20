Спортсмен из Коми Иван Голубков взял второе золото Кубка мира

Фото: пресс-служба Минспорта РК

В Финляндии продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Второй соревновательный день в Вуокатти принес спортсмену из Коми Ивану Голубкову новую золотую медаль, сообщает Минспорта Коми.

Сегодня мужчины преодолели километровый спринт. Спортсмен из Коми шел к победе уверенно, занимая первые места и в квалификации, и в полуфинале. В конечном итоге он одержал победу с результатом 1:56.23.

Второе место с отставанием в почти пять секунд занял украинец Тарас Рад. Бронзовая медаль у еще одного россиянина Данилы Бритика. Таким образом, финский этап в настоящий момент проходит у Ивана идеально – две золотых медали за две гонки.

Добавим, что вместе с Голубковым на этих стартах выступает чемпионка Паралимпийских игр Мария Иовлева. К сожалению, пока что нашей спортсменке не удается попасть на пьедестал почета.

Напомним, 19 марта спортсмен из Коми Иван Голубков впервые одержал победу во втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

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