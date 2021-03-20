Суровая весна скоро вытеснит холода из Коми

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Выходные в Коми оказались на 3-6 градусов ниже климатической нормы для этого времени. Но будут вполне комфортными: легкий морозец и небольшой снег.

Но уже с началом рабочей недели свои права на территорию республики в полный рост заявит весна. Только она будет достаточно суровой, словно недовольна тем, что в этом году ее долго не пускали «на царство».

Новая неделя прогнозируется теплой, сырой и ветреной — территория республики попадет под влияние североатлантических циклонов. Ожидается преобладание облачной погоды, везде усилится ветер в порывах до 12-14 м/с, на крайнем севере до 20 м/с, местами возможны метели.

Каждый циклон будет приносить все более теплый воздух. Если в начале недели днем ожидается -1...-6С, на крайнем севере -9...-14С, то к ее завершению на большей части территории потеплеет до +2...+5С. Только в Заполярье прогнозируется в пределах 0...-5С. Будет меняться и вид осадков.

В начале недели пройдут снегопады, с середины недели — в основном мокрый снег и дождь, сообщает Коми ЦГМС.

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