«Метель и дождь»: в Коми резко ухудшится погода в начале недели

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Новая рабочая неделя в Коми преподнесет неприятные сюрпризы жителям республики в плане погоды. После потепления и плюсовой температуры в регионе ожидается резкое ухудшение условий. По прогнозам местных метеорологов, в понедельник, 22 марта, в Коми ожидается сильный ветер, осадки и снижением температурного режима.

Синоптики объясняют это тем, что Коми попала под влияние североатлантических циклонов. Ожидается преобладание облачной погоды, везде усилится ветер в порывах до 12-14 м/с, на крайнем севере до 20 м/с, местами возможны метели.

Завтра синоптики обещают -1...-6 градусов днем. Также ожидается обильный снегопад, дождь и плохая видимость на дорогах.

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