В Коми женщина ударила ножом своего возлюбленного и сбежала в окно

В Усть-Куломе вынесен приговор женщине, которая ударила ножом своего сожителя Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми произошла кровавая драма с неизменным любовным треугольником: мужчина, женщина и алкоголь. Минувшим декабрьским днем между парой возлюбленных произошла ссора, в результате которой мужчина оказался на больничной койке.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, пьяная женщина ударила своего сожителя ножом без особой на то причины.

- Она беспричинно, из хулиганских побуждений, кухонным ножом ударила сожителя в грудь, причинив ему тяжкий вред здоровью. После этого нетрезвая дама выпрыгнула из окна квартиры, а потерпевший был вынужден самостоятельно добираться до станции скорой помощи. Избежать наступления необратимых трагических последствий удалось только благодаря своевременно оказанной мужчине медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

В ходе расследования женщина изначально утверждала, что на ее возлюбленного напали неизвестные люди, однако впоследствии созналась в совершении преступления.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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