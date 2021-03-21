В Коми за минувшую неделю изъяли 24 единицы охотничьего оружия

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За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Коми выявлено 34 нарушения в области оборота оружия, изъято 24 единицы охотничьего оружия. Большинство нарушений в области оборота оружия допущено гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов.

Сотрудниками ЦЛРР составлено 4 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 459 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

В Росгвардии напомнили, что для продления срока действия разрешения на оружие, граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.

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