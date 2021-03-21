В одном из городов Коми благоустроят двор почти за 3 млн рублей

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В Усинске продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта будет обустроен двор по улицам Пионерской и Молодежной. На эти цели выделено 2,8 млн рублей.

В первую очередь рабочие обустроят дорожки, говорят власти. Во время аукциона победителем признано ООО СК «СМП-7».

По контракту, подрядчик обязан сдать объект не позднее 1 августа 2021 года. Также организация в течение трех лет после подписания акта приемки выполненных работ несет ответственность за качество и должен будет устранить недостатки и дефекты, выявленные при проверках.

Также в случае выявления нарушений или негативных последствий на объекте, зависящих от подрядчика, организация обязана будет устранить их за свой счет.

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