В Сыктывкаре девушка стала жертвой случайного знакомого, который обокрал ее

За кражу денег со счета случайной знакомой к уголовной ответственности привлекается житель Сыктывкара Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре молодая местная жительница стала жертвой вора. Об этом сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, пара распивала алкоголя и познакомились сыктывкарцы лишь в день ЧП.

Как установило следствие, в середине июля минувшего года молодая девушка пила алкоголь со своим новым 59-летним знакомым. Девушка отправила мужчину за закуской и дала свою карту.

- Сыктывкарец, убедившись, что его знакомая находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил оставить карту себе и приобрел с ее помощью продукты на сумму 2,3 тысячи рублей. На следующий день при попытке купить товары стоимостью свыше 20 тысяч рублей мужчина потерпел неудачу, поскольку карта по просьбе потерпевшей была заблокирована банком, - прокомментировали инцидент в прокуратуре.

Вину в содеянном мужчина признал, однако причиненный ущерб не возместил. Теперь он ожидает суда, который определит его дальнейшую судьбу.

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