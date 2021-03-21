Причиной крупного пожара на автостоянке в Сыктывкаре стала сварка

Фото: МЧС по Коми
Накануне в Сыктывкаре загорелась частная крупная автостоянка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми. По данным ведомства, пожар произошел на Колхозной улице в шестом часу вечера.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен первый бокс, в котором уже горел автомобиль. Пожарные заметили, что возгорание распространяется и на соседнее помещение, однако оно было быстро локализовано.
- К моменту прибытия первых расчетов один из боксов и находящийся в нем автомобиль были охвачены огнем, пламя перекинулось на соседний бокс. Огнеборцы оперативно локализовали очаг возгорания, не дав пожару распространиться на другие помещения.
В результате пожара уничтожен автомобиль Ауди-80, повреждены огнем два бокса на общей площади 144 квадратных метра.
Предварительная причина пожара – нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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