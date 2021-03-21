Школьники из Воркуты вошли в команду известного шеф-повара Константина Ивлева

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Воркутинские учащиеся сумели попасть в команду известного шеф-повара и телеведущего кулинарных шоу Константина Ивлева. Теперь они будут следить за школьным питанием.

Конкурс «РДШеф моего региона» на должность помощника знаменитого шеф–повара стартовал в середине февраля. В числе победителей конкурса оказались учащиеся школы №35 Воркуты Иван Головко и Арина Кудрон. Ребята выложили видео в соцсетях с рецептом приготовления панкейка. По итогам работы проекта «Шеф в школе» для профильных ведомств будут подготовлены предложения по изменению школьного питания.

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