Пенсионер взыскал с Минздрава Коми деньги за отсутствие льготных лекарств

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Пенсионер из Коми взыскал с Минздрава Коми деньги, потраченные на приобретение льготных лекарства и компенсацию морального вреда.

Пенсионер из Усть-Куломского района Коми подал иск в суд на аптеку. У него ряд хронических заболеваний и право на льготное обеспечение жизненно необходимыми лекарствами. Однако, по его мнению, из-за ввиду недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям работников аптеки № 4 «ГУП РК Государственные аптеки Коми», находящейся в с. Усть-Кулом, данные лекарства он получал крайне не регулярно. И был вынужден приобрести их за свой счет.

Однако суд установил, что ответственность за отсутствие льготных лекарств в аптеках несет Министерство здравоохранения Республики Коми. Именно оно должно их закупать и обеспечивать их наличие в аптечных учреждениях, осуществляющих льготный отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Исковые требования удовлетворены. С Минздрава РК взысканы денежные средства в счет возмещения стоимости лекарственных препаратов и компенсация морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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