Предприниматель из Коми закупала оборудование и стала жертвой афериста

Фото: архив КП

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Коми раскрыли дистанционное мошенничество, совершенное в отношении жительницы Усть-Куломского района.

Индивидуальный предприниматель 1970 года рождения собиралась приобрести встроенные шкафы с полками для помещений общепита. На сайте, рекламирующем продажу оборудования для столовых, она нашла подходящий комплект и заказала их, предварительно связавшись с продавцом по номеру телефона, зарегистрированному в Санкт-Петербурге. Затем посредством переговоров и переписки через мессенджер она уточнила условия сделки, перечислив по указанным реквизитам 48 000 рублей.

Однако в положенный срок заказанную продукцию ей не привезли. Женщина позвонила продавцу, тот указал на проблемы с доставкой и дал номер сотового телефона, дозвониться по которому ей не удалось. Потерпевшая обратилась в полицию. По ст. 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый уже установлен. Им оказался житель Санкт-Петербурга 1981 года рождения. Мужчина признался в содеянном. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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