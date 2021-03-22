В Удорском районе Коми потратят 3,7 млн рублей на благоустройство двора

В поселке Усогорск Удорского района отремонтируют дороги Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта благоустраиваются и ремонтируются дворы и придомовые территории по всей республике.

Так, очередным участником программы стал двор в поселке Усогорск. Жители домов №1, 3, 5 и 7 по улице 60 лет Октября должны получить обновленные асфальтовые дорожки и газоны.

Согласно данным с сайта «Госзакупки», ремонтом будет заниматься дорожная компания, которая выиграла аукцион. Стоимость работ оценивается в 3,7 млн рублей. Благоустройство должно начаться в конце сентября этого года.

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