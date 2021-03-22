В Усинске автобус врезался в забор: пострадали две женщины

Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 21 марта, в Усинске автобус врезался в забор, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в девять утра. 66-летний мужчина ехал за рулем автобуса по проезду Геологоразведчиков в сторону улицы Чернова. В районе дома №10 по улице Нефтяников водитель не справился с управлением, и автобус врезался в забор.

После этого автобус уехал с места происшествия до приезда сотрудников ГИБДД. В результате ДТП пострадали два человека. У 62-летней пассажирки диагностировали закрытый перелом левой руки, а у 45-летней – растяжение шеи и ушиб мягких тканей лба. Как передает «Комиинформ», пострадавшие не госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Эжве девушка за рулем автомобиля врезалась в автобус

В результате аварии её пассажирке потребовалась медицинская помощь (подробнее)