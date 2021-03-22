Ухтинский поселок терроризируют бродячие собаки

Фото: signal.rkomi.ru

Ухтинский поселок Ярега терроризируют собаки, которые не дают местным жителям спокойно жить. Об этом сообщается на портале «Активный регион».

Один из местных жителей сфотографировал стаю собак. По его словам, снимок был сделан около дома №7 по улице Нефтяников. При этом житель Яреги подчеркнул, что подобное можно увидеть и в других частях поселка. С этой жалобой он обратился в администрацию Ухты.

Городские власти сообщили, что 15 февраля был заключен прямой муниципальный контракт на отлов животных без владельцев. На сегодняшний день поймали и доставили в приют 40 таких животных. В администрации заверили, что заявка на отлов направлена подрядчику для принятия срочных мер.

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