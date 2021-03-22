В Коми девушка расцарапала лицо судебному приставу за отказ в приеме

К уголовной ответственности привлекается жительница Усть-Вымского района, напавшая на судебного пристава Фото: архив "КП"

В Коми будут судить 27-летнюю жительницу Усть-Вымского района за нападение на судебного пристава. Женщина ударила мужчину по колену и расцарапала ему лицо. Причиной такого поведения стал отказ в приеме.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, инцидент произошел еще в конце декабря 2020 года. Тогда обвиняемая вместе с матерью обратилась на прием в отдел судебных приставов по Усть-Вымскому району, однако принять их не смогли, так как отсутствовала предварительная запись на электронном портале. Такой поворот событий спровоцировал у женщин приступ агрессии.

– Девушка и ее мать стали хватать находившегося в вестибюле судебного пристава за форменную одежду, не реагируя на его требования прекратить противоправные действия и покинуть помещение. В ходе инцидента девушка нанесла судебному приставу один удар ногой по колену, а также расцарапала лицо и шею, - пояснили в ведомстве.

Теперь дебоширка ожидает суда, который определит ее дальнейшую судьбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми женщина напала с ножом на своего возлюбленного (подробности)