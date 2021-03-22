В Сыктывкаре назвали опасный магазин, в котором не соблюдают ковид-ограничения

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В Сыктывкаре обнаружили магазин, в котором продавец игнорирует ковид-ограничения, введенные из-за угрозы распространения инфекции. Речь идет о продуктовом «Дары природы». Там сотрудник магазина не носит защитную маску.

- Информация об организации, нарушающей профилактические меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих решений, - пояснили в местной мэрии.

Также в городе были проинспектированы ТЦ «Пассаж» и магазины «Зеленецкая», «Тойс», «Магнит» и «Зверье мое» по улице Ленина, а также «Империя вин» и «Незабудка» по улице Интернациональной.

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