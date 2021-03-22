В Коми после тушения пожара в частном доме обнаружено тело мужчины

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В Коми произошел смертельный пожар в частном деревянном доме, сообщает пресс-служба МЧС. Как рассказали в ведомстве, возгорание было зафиксировано в поселке Березовка Печорского района. Очевидцы рассказали, что полыхает дом на улице Мира.

С огнем до приезда спасателей боролись добровольцы, они попытались сдержать пожар своими силами. Начавшийся рано утром пожар был потушен полностью через пять часов. После осмотра места происшествия пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины.

Известно, что на момент смерти ему 60 лет. По предварительной версии, причиной трагедии стала непотушенная сигарета, из которой и загорелся дом.

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