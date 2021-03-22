В Ухте двое замерзающих мужчин сожгли свою обувь, чтобы согреться

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Ухтинские спасатели эвакуировали из леса замерзающих мужчин, которые сожгли свою обувь для обогрева. Они были в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в минувшие выходные в лесном массиве в районе лыжной базы «Северное сияние». Отец и сын отправились туда испытывать новые снегоходные сани. Но обошлось без горячительных напитков, которыми ухтинцы «обмывали» покупку.

Отец 1954 года рождения и сын 1983 года рождения пытались на снегоходной технике перемахнуть через кусты, но трюк у них не вышел, так как техника застряла в растениях. А Между тем мужчины продолжили пировать.

Начало темнеть, нетрезвые мужчины заволновались, так как не смогли стащить с кустов сани, и вызвали спасателей по номеру 112. Пока ухтинцы ожидали помощь, они стали замерзать. Для того, чтобы согреться, они решили сжечь свою обувь. При этом с собой у них был бензин и топор.

На место прибыла спасгруппа и обнаружила мужчин в очень сильном алкогольном опьянении, стоящими босыми ногами на снегу. Как передает «Комиинформ», снегоходные сани пришлось оставить в кустах, а мужчин эвакуировать домой в Ухту.

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