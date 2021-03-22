В Коми 14-летний школьник украл у пенсионера 55 тысяч рублей

Юноша дал признательные показания Фото: Архив "КП"

В Усть-Куломском районе у пенсионера украли 55 тысяч рублей. Об этом мужчина рассказал полицейским в участке. По его словам, деньги лежали у него дома в шкафу, но в один момент они просто исчезли.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, вором оказался 14-летний друг внука пострадавшего. В один из дней, когда подросток приходил в гости к приятелю, он увидел, как 62-летний мужчина берет деньги из шкафа и запомнил их местоположение.

- Несовершеннолетний знал, что мужчина уходит на работу, не закрывая на замок дверь, и выбрав подходящий момент, проник в жилье и взял оттуда часть денег. В последующем он в течение двух месяцев еще несколько раз совершал из этого дома кражи различных сумм. Потерпевший заметил недостаток сбережений только тогда, когда там не стало хватать 55 тысяч рублей, - пояснили в полиции.

Подросток потратил часть денег на свой день рождения, а на остаток купил подержанный, уже неработающий, мотоцикл. Свою вину мальчик признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело, заключили в МВД.

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