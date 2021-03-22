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Общество22 марта 2021 13:20

Коми вошла в топ-15 самых экологичных регионов России

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Коми заняла 13 место из 85 в «Национальном экологическом рейтинге регионов». Об этом сообщает общественная организация «Зеленый патруль». Итоги подведены по результатам минувшей зимы 2020-2021.

Согласно опубликованным данным, самыми экологичными субъектам страны оказались Тамбовская и Белгородская области, а также республика Алтай.

Хуже всего с экологией обстоят дела в Красноярском крае, а также Омской и Иркутской областях.

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