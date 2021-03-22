Голубков завоевал серебро на Кубке мира в Финляндии

Фото: пресс-служба республиканского Министерства физической культуры и спорта Коми

Спортсмен из Коми Иван Голубков занял второе место на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В Финляндии продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. В третий соревновательный день в Вуокатти спортсмены стартовали в гонках на 15 и 18 километров. Голубков был победителем в предыдущих двух гонках. Однако сегодня до золотой медали Ивану не хватило 8 секунд. Первое место занял итальянец Джузеппе Ромеле. Третьим финишировал другой россиянин Александр Давидович.

Вместе с Голубковым на этих стартах выступает другая представительница Коми чемпионка Паралимпийских игр Мария Иовлева. К сожалению, пока спортсменке не удается занять призовые места. В сегодняшней гонке Мария стала четвертой. Завтра у спортсменов очередной старт.

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