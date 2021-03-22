У жителей Коми осталось 10 дней, чтобы подать заявление на детскую выплату

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Через 10 дней в Коми завершается прием заявлений на детские выплаты в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Пенсионного фонда.

Ведомство продолжает принимать заявления на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до семи лет включительно. Подать заявление могут семьи, имеющие детей этого возраста, которые ранее не обращались за данной выплатой. Также получить 5 тысяч рублей могут семьи, в которых рождение ребенка будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно и которые подадут заявление не позднее этой даты.

В соответствии с указом президента единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно, и составляет 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически. Для семей, в которых родился после 1 июля 2020 года, действует заявительный порядок предоставления выплаты. Подать заявление можно на портале госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда РФ. На сегодняшний день выплаты в размере 5000 рублей уже перечислены более чем на 80,2 тысячи детей Республики Коми.

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