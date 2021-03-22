В Коми по вине 21-летнего парня в страшном пожаре погиб мужчина

В Сыктывкаре внесен приговор местному жителю, по вине которого при пожаре погиб мужчина Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 21-летнего парня. Он обвинялся в убийстве по неосторожности, а также в повреждении имущества. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по вине осужденного загорелся многоквартирный дом.

Страшный пожар, унесший жизнь человека, произошел в ночь с 7 на 8 декабря 2019 года. Будучи пьяным, молодой человек бросил на пол непотушенную сигарету и вышел из комнаты. За короткое время тлеющий окурок разросся до крупного пожара. Из огня не смог спастись один из жильцов, который был в лежачем состоянии после инсульта. Мужчину удалось вытащить из огня, но он успел вдохнуть большое количество угарного газа. Сыктывкарец скончался на больничной койке.

Кроме того, в результате пожара было повреждено имущество жильцов и администрации Сыктывкара, владельца ряда комнат в доме, на сумму свыше 1 млн рублей.

Потерпевшими по делу признаны 22 жильца дома, а также администрация города, также дочь скончавшегося от отравления угарным газом мужчины.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Кроме того, удовлетворен иск администрации города о взыскании причиненного ущерба на сумму 847 тысяч рублей, а также еще восьми пострадавших

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