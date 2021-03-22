«Матерщинник и воровка»: в Сыктывкаре росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка

Сыктывкарские росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в одном из общежитий по улице Старовского сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на указанный адрес. К ним обратился представитель охраны, который пояснил, что 20-летний молодой человек, проживающий в общежитии, мешал работе воспитателя и охране, при этом выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания. Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Также тревожная кнопка сработала в двух увеселительных заведениях, где между посетителями произошли конфликты. Нарушители общественного порядка были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны.

В гипермаркете по Октябрьскому проспекту женщина 1981 года рождения украла косметику, детские товары и продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила более пяти тысяч рублей. Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации.

По данным фактам проводится проверка.

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