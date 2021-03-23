Владимир Путин поздравил жительницу Сыктывкара с 95-летием

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

22 марта 95-й день рождения отметила ветеран труда Фарида Габдулихсановна Салимова из Сыктывкара.

Юбиляра навестила заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина. Она вручила Фариде Габдулихсановне персональное поздравление от Президента России Владимира Путина в честь дня рождения, передала теплые слова пожеланий доброго здоровья и благополучия от имени главы города.

Фарида Габдулихсановна родилась в Башкирии, в годы войны работала на поле в колхозе и трактористом. Потом работала поваром. В Сыктывкар переехала 14 лет назад к дочери Альфире.

Сегодня Фарида Габдулихсановна ведет активный образ жизни и занимается скандинавской ходьбой.

Труженик тыла, награждена юбилейными медалями.

Всего в марте 2021 года представители администрации Сыктывкара планируют навестить 25 ветеранов, которым также вручат поздравления от Президента России.

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