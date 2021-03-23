Жителю Коми выплатят 500 тысяч за падение с лестницы

Фото: архив КП

Жительница Княжпогостского района Коми добилась компенсации морального вреда, причиненного ее супругу в результате несчастного случая на производстве.

Мужчина на работе упал с лестницы и получил открытую черепно-мозговую травму, вследствие чего утратил профессиональную трудоспособность на 100%.

Госинспекция труда, расследовавшая несчастный случай на производстве, установила факт нарушения работодателем требований охраны труда. Сотрудник был допущен к выполнению работ на высоте без обучения безопасным методам и приемам их проведения, кроме того, не обеспечивался контроль за состоянием условий труда на рабочем месте.

Прокуратура Княжпогостского района, рассмотрев обращение, обратилась в суд с иском к работодателю о взыскании в пользу пострадавшего работника компенсации морального вреда, причиненного ему в результате травмы.

Суд удовлетворил требования, взыскав с организации 500 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба ведомства.

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