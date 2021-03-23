Житель Коми выложил 370 тысяч рублей «благодетелям» за компенсацию на лекарства

Полиция региона убедительно просит проинформировать о популярных схемах обмана своих пожилых родственников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию Сысольского района обратился местный житель 1979 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный с московских номеров телефонов и рассказал о полагающейся сельчанину компенсации за приобретенные ранее некачественные медикаменты. Житель района припомнил, что раньше он действительно покупал дорогостоящие лекарства и поверил звонившему.

Далее собеседник рассказал, что нужно оплатить сопутствующие расходы, ведь предстоит получить немаленькую выплату. После мужчине в течение двух месяцев звонили и другие неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и различных компаний. Собеседники каждый раз говорили, что нужно перевести ту или иную сумму. Мужчина верил «благодетелям», перечисляя требуемые деньги на два банковских счета, оформленных в Москве.

В конце концов, потратив в общей сложности 373 000 рублей, сельчанин заподозрил подвох и решил прийти в полицию на консультацию. Стражи закона пояснили ему, что он оказался в руках нечестных дельцов. По ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) возбуждено уголовное дело. Ведутся следственно-оперативные действия, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

МВД по Республике Коми вновь призывает жителей региона не выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников. Если вам сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших сбережений либо о положенных компенсациях, бонусах и т.п., нужно сразу класть трубку и звонить непосредственно на горячую линию банка либо в ту организацию, от лица которой ведутся переговоры. Полиция региона убедительно просит проинформировать о популярных схемах обмана своих пожилых родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер взыскал с Минздрава Коми деньги за отсутствие льготных лекарств (подробности)