В Коми задержали 12 осужденных в ходе операции «Розыск»

12 осужденных задержано в ходе проведения операции «Розыск» Фото: Архив "КП"

12 осужденных задержано в ходе проведения операции «Розыск». Об этом сообщает пресс-служба УФСИН Коми.

Отмечается, что один из них - это не прибывший для получения предписания для следования в колонию-поселение, еще один - не прибывший в колонию-поселение после получения предписания для самостоятельного следования в испарвительное учреждение и 10 осужденных, скрывшихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Добавим, что 12 человек были задержаны в течение суток - с 17 по 18 марта.

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