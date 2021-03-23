Многодетная семья из села в Коми получила квартиру в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба Ижемского района

Жительница деревни Мошъюга Линда Филиппова - многодетная мать. На днях женщина получила ключи от заветного жиль я в столице Коми.

– Честно сказать, это квартира стала для нас неожиданным сюрпризом. Документы, конечно, в свое время подготовили и сдали на получение квартиры, но в жизни я привыкла рассчитывать на себя. Пока в квартире сама еще не была, но судя по предоставленным фотографиям, в ней проделан неплохой ремонт, - сказала она.

Сейчас девушка находится в отпуске по уходу за ребенком, а их в семье уже трое. Основная работа – в одном из сыктывкарских салонов красоты парикмахером, но еще молодая мама имеет диплом компьютерщика и завершает учебу в колледже, станет оператором связи.

Напомним, с 2019 года администрация района приобретает квартиры детям-сиротам не только на территории муниципалитета, но и за ее пределами. Решение принято в связи с отсутствием соответствующего нормам вторичного жилья в районе. Специалистами администрации проводится большая работа по поиску и отбору квартир с хорошим ремонтом в городах Коми для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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