В Ухте спасли двух маленьких детей, оказавшихся запертыми в квартире

В Ухте спасатели пролезли через форточку, чтобы оказать помощь малолетним детям, оставшимся запертыми в квартире.

Инцидент произошел в понедельник, 22 марта, в одной из квартир дома №26 переулка Газовиков. Молодая мать вышла из квартиры, чтобы вынести мусор. Дома остались двое малолетних детей: девочка 2017 года рождения и мальчик 2019 года рождения.

Дверь за ухтинкой захлопнулась, и попасть обратно в квартиру женщина не смогла. С собой у горожанки был мобильный телефон и она обратилась за помощью к спасателям. На место прибыли спасатели. Поскольку квартира располагалась на втором этаже, то дверь решили не вскрывать, а залезть во внутрь через форточку на кухне. Дети без мамы плакали. Как передает «Комиинформ», спасатели выдавили форточку, пролезли через окно и открыли женщине входную дверь.

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