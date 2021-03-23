В Ухте заключенного оштрафовали за экстремистские наколки

Фото: архив КП

В Ухтинской колонии осужденного привлекли к ответственности за татуировки с уголовной символики. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, на теле одного из осужденных имеются татуировки, являющиеся символами запрещенного в России экстремистского движения АУЕ. Оно пропагандирует «философию воров в законе и тюремные понятия». Эти изображения осужденный демонстрировал сокамерникам, разъясняя их смысл и продвигая идеи уголовного мира.

Было заведено административное дело. Ухтинский городской суд привлек мужчину к административной ответственности, оштрафовал на тысячу рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Решением Верховного суда Российской Федерации международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (иные наименования данного движения «Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е) признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории России.

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