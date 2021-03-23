В Коми у пенсионера украли более 130 тысяч рублей с банковской карты

Мужчина проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга, когда его обворовали Фото: архив "КП"

В Коми пенсионер лишился 134 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, мужчина проходил лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга. Из-за ухудшения здоровья его временно перевели в реанимационное отделение. После возвращения пенсионера в Княжпогостский район его супруга обнаружила недостачу на его банковской карте и расчетном счете, она и обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело и восстановили картину тех дней. Оказалось, что в то время, когда потерпевший пребывал в реанимации, одна из сотрудниц медучреждения похитила из тумбочки его сотовый телефон, а затем с помощью мобильного приложения перевела на свой счет с банковской карты и счета мужчины 134 тысячи рублей.

Подозреваемая – ранее судимая за имущественные преступления жительница города на Неве 1977 года рождения – призналась в содеянном и полностью возместила ущерб жителю Коми в полном объеме. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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