В Сыктывкаре приезжего оштрафовали за незаконную перевозку спиртного

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкаре жителя Кировской области оштрафовали за закупку, хранение и перевозку 476,07 литра спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

В апреле прошлого года мужчина, не имея лицензии, купил у неизвестного 476,07 литра спиртосодержащей продукции в 100 канистрах общей стоимостью 326 174,6 рублей. После этого он привез ее в Сыктывкар. Мужчина хранил эту продукцию до тех пор, пока ее не изъяли правоохранители.

Подсудимый заявил о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. В итоге от уголовной ответственности его освободили. Нарушителя оштрафовали на 50 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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