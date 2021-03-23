Княжпогостское Серегово хотят присоединить к Усть-Вымскому району

Фото: пресс-служба администрации Усть-Вымского района

Жители Серегово просят провести референдум о «переводе» села и относящихся к нему населенных пунктов из Княжпогостского района в Усть-Вымский. Соответствующее обращение они написали главе Коми Владимиру Уйбе.

В одном из обращений жители Серегово указали, что медицинскую помощь, услуги налоговой, Пенсионного фонда, банка они получают в селе Айкино Усть-Вымского района. Почтовая и противопожарная служба также находятся в соседнем муниципалитете. Кроме того, по их словам, администрация Княжпогостского района никак не реагирует на проблемы населенного пункта.

Глава администрации Серегово Татьяна Каракчиева отметила, что за два года руководитель районной администрации ни разу не приглашал ее для обсуждения проблем, ни разу не встречался с жителями и не приезжал в село. Это подтолкнуло людей к проведению референдума. За эту меру поставили подписи 154 жителя Серегово. Фактически там живет 342 человека. Относящиеся к администрации Серегово поселок Ляли, деревня Ляли, деревня Кошки, деревня Политовка, деревня Чесадор также готовы к «переезду».

Людей к просьбе с референдумом подтолкнуло и удаленность от райцентра: если до него 79 километров, а до Айкино – 36 километров. Как передает БНК, поэтому жители села и едут в соседний район: так быстрее и проще.

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