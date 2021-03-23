Иван Голубков стал победителем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Финляндии продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Сегодня в Вуокатти спортсмены стартовали в гонке на 5 км.

Лыжник из Коми Иван Голубков вновь стал победителем на финском этапе. Второе место за итальянцем Джузеппе Ромеле, он проиграл нашему спортсмену 6 секунд. Третьим финишировал другой россиянин Александр Давидович, сообщает пресс-служба минспорта Коми.

Это третья победа Ивана в Вуокатти. Накануне он также стал серебряным призером.

Еще одна представительница Республики Коми в составе сборной страны Мария Иовлева в женской гонке финишировала пятой.

Отметим, что сегодня спортсмены закончили лыжегоночную программу, а 25 марта на этапе в Финляндии стартуют биатлонные гонки.

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