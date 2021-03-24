Жителя Коми жестоко избили ноутбуком

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Суд вынес приговор двум жителям пгт. Жешарт Усть-Вымского района, которые жестоко избили мужчину бутылкой и ноутбуком

Граждане Почетков и Матецкий вечером 19 декабря 2018 года сговорились и пошли выяснять отношения с третьим. Объединенная пресс-служба судов Коми не уточняет, что стало причиной, но все действия говорят о том, что от пострадавшего чего-то добивались.

Почетков и Матецкий ворвались к нему в квартиру, долго били ногами, бутылкой и ноутбуком. Потом Почетков взял на кухне нож и угрожал его применить. Потерпевшего вывели на улицу и пытались усадить в автомобиль. Тот оказался садиться добровольно, его продолжили избивать. Не известно, чем бы это закончилось, но проходящие мимо люди остановили извергов.

Суд назначил Почеткову И.А. наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Матецкому В.Н. – в виде лишения свободы сроком 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего к подсудимым удовлетворён частично, с каждого из подсудимых взыскано по 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлениями.

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