В Сыктывкаре продают торговый центр за долги владельца

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На торги выставлен торговый центр «Мебельград» в Сыктывкаре. Его владелец признан банкротом. Чтобы погасить долги предприятия, решено начать продажу имущества.

Арбитражный суд Коми в ноябре 2020 года признал ООО «Декарт Инвест» банкротом. Согласно материалам арбитражного дела, руководителем и собственником предприятия является предприниматель Иван Дегтярев. Ему принадлежат 80% уставного капитала, еще 20% — Елене Дегтяревой. В настоящий момент предприятие имеет крупные долги, сообщает БНК.

Конкурсный управляющий Татьяна Нечаева приняла решение о проведении аукциона по продаже имущества должника.

ТЦ «Мебельград» - это четыре объекта недвижимости и 64 единиц оборудования. Начальная цена — 320,5 млн рублей. Торги состоятся 19 апреля, если никто на них не заявится, то повторный аукцион назначен на 27 мая.

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