В Сыктывкаре осудят молодую пару из Волгограда за сбыт наркотиков

В Сыктывкаре перед судом предстанут наркосбытчики из Волгограда Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажутся 25-летний молодой человек и его 22-летняя девушка из Волгограда. Молодую пару обвиняют в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленники решили заниматься незаконным распространением наркотиков в своем родном городе. В дальнейшем они вступили в состав организованной преступной группы и получили приглашение заняться продажей «синтетики» на территории Коми.

Молодые люди начали осуществлять свою преступную деятельность в Сыктывкаре в мае 2020 года, выполняя функции закладчиков. В начале июня при попытке сбыта 82 граммов наркотиков они были задержаны сотрудниками полиции.

Вину в содеянном сообщники признали в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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