Под Сосногорском столкнулись две иномарки: пострадала женщина-водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 23 марта, под Сосногорском столкнулись Volkswagen Polo и Audi A4, в результате чего пострадала женщина-водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.00. 68-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Polo ехал по подъезду к Дутово со стороны Сосногорска в направлении поселка Нижний Одес. На пятом километре дороги водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Audi A4.

В результате ДТП 29-летняя женщина-водитель автомобиля Audi получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как передает "Комиинформ", пострадавшую увезли в больницу.

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