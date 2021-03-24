Заболевший коронавирусом депутат Госсовета Коми Сергей Гагаузов введен в кому

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Депутат Госсовета Коми Сергей Гагаузов находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщили воркутинские врачи.

Парламентарий попал в госпиталь с положительным результатом на коронавирус. Медики ранее заявляли, что инфекция поразила 75% легких Гагаузова. По их словам, депутат нуждается в транспортировке в Сыктывкар, однако сейчас это сделать невозможно.

По данным издания «Комиинформ», сейчас мужчина находится в реанимационном отделении в медикаментозной коме.

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