До конца марта вакцина от коронавируса поступит в труднодоступные районы Коми

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До конца марта вакцина от коронавируса поступит в труднодоступные территории Республики Коми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В Коми поступила новая партия вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V) в количестве 1300 доз. В ближайшую неделю планируется поступление еще 10 500 доз. В связи с приближающимся паводком в Минздраве распределили партию по труднодоступным населенным пунктам.
Так, до конца марта вакцину доставят в Троицко-Печорскую, Усть-Цилемскую, Прилузскую, Удорскую, Княжпогостскую, Печорскую, Ижемскую и Усть-Куломскую ЦРБ, а также в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. Часть вакцины также направят в Сыктывкарскую городскую больницу и Сыктывкарскую городскую поликлинику №3.
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