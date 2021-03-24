Ухтинка незаконно прописала в своей квартире двух мигрантов

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В Ухте местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В период с 2020 по март текущего года женщина прописала в своей квартире двух иностранцев 1962 и 1982 годов рождения. Они приехали в Ухту из Казахстана. При этом предоставлять иностранцам жилье женщина не собиралась. Прописка приезжим требовалась для законного пребывания на территории РФ и дальнейшего трудоустройства.

Возбуждено уголовное дело, ухтинке грозит до трех лет лишения свободы. Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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