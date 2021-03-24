«Может находиться в Коми»: в Тольятти пропала 16-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт
В Тольятти пропала 16-летняя Линда Гагаева. Девушка исчезла еще 19 февраля и вот месяц о ней уже ничего неизвестно.
Как сообщают волонтеры «Лизы Алерт», подросток мог уехать в соседние регионы. Так, по их словам, она может находиться и в Коми.
В ориентировке говорится, что у девушки худощавое телосложение, длинные тёмные волосы и карие глаза. Поиски осложняются тем, что близкие не знают, во что была одета Линда, когда выходила из дома.
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